Совет ЕЭК расширил перечень беспошлинного импорта медицинских и сельхозтоваров

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии расширил перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины, и упростил требования к сертификатам о происхождении товара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В целях минимизации негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС Совет Евразийской экономической комиссии 3 апреля утвердил перечень товаров критического импорта, - рассказали в пресс-службе. - В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня этого года включительно".

В ЕЭК пояснили, что в перечень указанных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания), отдельные готовые лекарственные средства и товары медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки). Расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), которые с 16 марта по 30 сентября этого года ввозятся беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

"Перечень составлен на основании предложений государств - членов союза, в него включены продовольственные, сельскохозяйственные и медицинские товары, по которым на территориях государств - членов союза в связи со сложившейся ситуацией может наблюдаться повышенный спрос или дефицит в краткосрочной перспективе, - уточнили в ЕЭК. - Большинство указанных товаров производится в союзе".

"Мы в считанные дни отработали перечень совместно с правительствами стран и уполномоченными национальными ведомствами, - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Сегодня крайне необходимо учитывать изменение спроса со стороны потребителей наших стран, как населения, так и медицинских организаций. Важно оперативно реагировать на новые вызовы".

Совет ЕЭК принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы А, выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы. По мнению Андрея Слепнева, эта мера позволит оперативно адаптировать применение единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления.

"Решения Совета ЕЭК являются важным дополнением принятого ранее комплекса согласованных мер и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса, сохранению на евразийском пространстве макроэкономической стабильности, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия", - добавили в пресс-службе.-0-