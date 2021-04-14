Совет ЕЭК рассмотрит инициативу Беларуси продлить беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на ближайшем заседании, проведение которого намечено на 22-23 апреля, рассмотрит предложение Беларуси о продлении беспошлинного режима ввоза товаров, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предложению белорусской стороны члены Совета обсудят продление освобождения от ввозной таможенной почты товаров, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, всего в повестку заседания включено 34 вопроса. В частности, в сфере тарифного регулирования планируется рассмотреть вопросы обнуления пошлин на кремний, на товары, которые используются при производстве солнечных батарей, а также на отдельные виды золота и серебра. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о временном освобождении белого сахара от уплаты ввозных пошлин.

Совет ЕЭК рассмотрит также проекты трех соглашений: об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС; о Консультационном совете по курсовой политике стран ЕАЭС; о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

"Предлагается на заседании утвердить план разработки техрегламентов союза и внесения в них изменений, а также план мероприятий по развитию интегрированной информационной системы ЕАЭС на 2021 год", - добавила Ия Малкина.-0-