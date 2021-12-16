Совет ЕЭК рассмотрит изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС по регулированию внешней электронной торговли

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза пройдет 24 декабря, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В повестке - проект соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли, установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов титана", - рассказала Ия Малкина.

Планируется также рассмотреть предложение российской стороны о повышении вовлеченности государств-наблюдателей в работу Совета ЕЭК и другие вопросы.-0-

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