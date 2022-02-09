Совет ЕЭК рассмотрит пилотный проект по созданию системы информирования об опасной продукции

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии 18 февраля рассмотрит пилотный проект по формированию в Евразийском экономическом союзе системы информирования об опасной продукции. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, в повестке заседания Совета ЕЭК более 20 вопросов. "Будут представлены итоги реализации пилотного проекта по формированию системы информирования об опасной продукции, а также доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры в ЕАЭС в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь", - рассказала она.

Также планируется рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий для развития интеграции в ювелирной отрасли при продвижении продукции на рынки третьих стран и проект изменений в Договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

"Кроме того, в повестке Совета ЕЭК - вопросы об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа в отношении терефталевой кислоты и ее солей, а также в отношении отдельных видов нитей и другие вопросы", - добавила Ия Малкина.-0-