Совет ЕЭК рассмотрит проект соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 31 марта, сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке заседания значатся 26 вопросов. В частности, планируется рассмотреть единые механизмы криптозащиты при маркировке товаров средствами идентификации, проект соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Будет обсужден план мероприятий по реализации стратегии дальнейшего развития евразийской интеграции до 2025 года, а также отдельные вопросы проведения в странах союза экспериментов в области внешней электронной торговли товарами.-0-