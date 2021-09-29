Совет ЕЭК рассмотрит расширение функционала приложения "Путешествую без COVID-19"

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза запланировано на 5 октября. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего планируется рассмотреть более 30 вопросов, - сказала Ия Малкина. - Несколько вопросов повестки связаны с реализацией Стратегии-2025. Так, Совет ЕЭК рассмотрит: перечень сельскохозяйственных растений, в отношении которых в государствах союза имеется критическая зависимость от импорта семян или посадочного материала; подходы к доработке проекта Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории союза; совместные меры развития экспорта".

Будут рассмотрены изменения в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории союза. Положение планируется дополнить нормой об использовании ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде.

"Также вице-премьеры обсудят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19", - уточнила официальный представитель ЕЭК. Раннее она сообщала, что функционал этого приложения планируется дополнить сведениями о вакцинации от COVID-19.

Совету ЕЭК будут представлены изменения в единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, которые позволят защитить союз от проникновения и распространения карантинных объектов, а также создать комфортные условия для внешней и взаимной торговли подкарантинной продукцией.

"Также в повестке дня - технический регламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Будет рассмотрен ход работы над соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется обсудить вопросы в области налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товаров для личного пользования и о совершенствовании порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территориях государств ЕАЭС. Кроме того, Совет ЕЭК обсудит вопросы, которые впоследствии будут внесены на межправсовет и Высший Евразийский экономический совет", - добавила Ия Малкина.-0-