Совет ЕЭК рассмотрит реализацию стратегических направлений развития интеграции до 2025 года

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕЭК рассмотрит план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Заседание совета состоится 1 апреля в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства. От Беларуси в мероприятии примет участие заместитель премьер-министра, член Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко.

В повестку дня включено 29 вопросов: в области технического регулирования, таможенного и тарифного регулирования и др. На заседании планируется также обсудить и утвердить повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 29-30 апреля в Казани (Россия).

Будет рассмотрен план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Утверждение плана мероприятий позволит конкретизировать содержание мер и механизмов стратегии, определить сроки и ожидаемые результаты их выполнения, а в дальнейшем - координировать взаимодействие сторон и Евразийской экономической комиссии в интересах развития и углубления экономической интеграции", - отметили в пресс-службе Совмина.

На рассмотрение членов Совета ЕЭК будет представлен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, которым утверждается план мероприятий (дорожная карта) по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств Евразийского экономического союза на 2021-2023 годы. Мероприятия, включенные в дорожную карту, направлены на формирование в союзе единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.

ЕЭК представит также годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2020 год. Будут рассмотрены основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развития интегрированной информационной системы союза на 2021 год.-0-