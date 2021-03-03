Совет ЕЭК рассмотрит скоординированное проведение таможенного контроля в ЕАЭС

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии 5 марта рассмотрит вопрос о скоординированном проведении таможенного контроля в ЕАЭС. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"5 марта состоится очередное заседание Совета комиссии, на котором планируется рассмотреть более 20 вопросов, в том числе о создании евразийского реестра фармакологически активных веществ, о скоординированном проведении таможенного контроля, о технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации и др.", - сказала Ия Малкина.-0-