Совет ЕЭК рассмотрит устранение барьеров на рынке ЕАЭС

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза пройдет 29 марта в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В повестку включены вопросы цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза, устранения барьеров в рамках внутреннего рынка союза, промышленной кооперации, конкуренции, развития интеграции, торговли, энергетики, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и другие, - отметили в пресс-службе. - Участники заседания рассмотрят критерии отбора перспективных интеграционных проектов, предложения сторон по проекту соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, проекты соглашений - о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС, о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории союза".

Члены Совета ЕЭК обсудят проект распоряжения Евразийского межправительственного совета "О реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", проект решения "Об описании эталонной модели национального механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности".

"Планируется внести изменения в ряд нормативно-правовых документов: единые карантинные фитосанитарные требования, положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, план разработки технических регламентов ЕАЭС, в техрегламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и другие", - добавили в ЕЭК.-0-