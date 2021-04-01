Совет ЕЭК рассмотрит вопрос об автомобилях, временно ввезенных физлицами в ЕАЭС для личных нужд

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос повторного продления сроков нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, планируется обсудить на ближайшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии 5 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Проект решения совета комиссии, подготовленный Коллегией ЕЭК, предусматривает повторное продление срока нахождения на таможенной территории союза транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, до 30 сентября 2021 года, - отметили в ЕЭК. - Это связано с тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ограничения на пересечение границы сохранят свое действие после 31 марта 2021 года".

Совет ЕЭК примет окончательное решение по продлению или приостановлению сроков временного ввоза транспортных средств, которое будет опубликовано на официальном сайте комиссии.-0-