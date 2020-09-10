Совет ЕЭК рассмотрит введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 11 сентября рассмотрит вопрос о введении обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет ЕЭК в соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе рассмотрит вопрос введения обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. Предполагается, что государства - члены союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории, уведомляя об этом Комиссию", - проинформировали в пресс-службе.

В целом повестка заседания включает широкий круг вопросов. Так, члены Совета ЕЭК планируют обсудить доработку проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

На заседании рассмотрят инициативное предложение России о выделении в единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов полимеров этилена в первичных формах, не производимых на территории ЕАЭС, а также полимеров этилена низкой плотности, производство которых имеется в достаточном количестве. Планируется также заслушать отчет о реализации проекта "Унифицированная система поиска "Работа без границ" за I-II кварталы текущего года.-0-