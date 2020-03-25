Совет ЕЭК решил запретить вывоз из ЕАЭС товаров для борьбы с COVID-19

25 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на внеочередном заседании принял решение запретить вывоз за пределы Евразийского экономического союза товаров, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом по итогам мероприятия сообщил журналистам член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Слепнев отметил, что заседание было посвящено коллективной реакции на распространение коронавирусной инфекции и выработке мер реагирования. "ЕЭК приняла решение относительно запрета вывоза за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств для защиты, - проинформировал он. - Данное решение необходимо для того, чтобы у нас был надежный баланс по таким средствам - по маскам, по очкам, по индивидуальным костюмам для медиков и прочей номенклатуре - и не было опасности чрезмерного вывоза таких товаров за пределы ЕАЭС. Это что касается общего запрета".

По словам министра ЕЭК, обсуждались также национальные решения государств - участников ЕАЭС, принятые по ограничению вывоза средств защиты. "Достигнута принципиальная договоренность провести консультации заинтересованных органов для решения вопросов в случае, если в какой-то из стран возникает дефицит, а также для решения адресных конкретных обращений по взаимным поставкам, оказания гуманитарной помощи, - сказал он. - Это решение сегодня долго обсуждалось и по нему достигнут консенсус".

Андрей Слепнев напомнил, что уже вступило в силу ранее принятое решение ЕЭК по беспошлинному ввозу на территорию ЕАЭС средств индивидуальной защиты и медицинских средств, необходимых для борьбы с инфекцией. "Данное решение предполагает обнуление таможенных пошлин на широкую номенклатуру соответствующей продукции, что повысит ее доступность для органов здравоохранения", - подчеркнул он.

Заседание Совета ЕЭК прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.-0-