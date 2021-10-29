Совет ЕЭК снизил ввозные пошлины на синтетические волокна, хлопчатобумажные ткани

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решения насчет таможенно-тарифного регулирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС выделены отдельные виды синтетических волокон из мета-арамидов, предназначенных для производства термостойких средств индивидуальной защиты. В отношении них установлена ставка ввозной таможенной пошлины в 0% на два года. Нулевая ставка будет применяться при условии подтверждения уполномоченным органом исполнительной власти государства Евразийского экономического союза целевого назначения ввозимого товара. В настоящее время в отношении волокон действует ввозная пошлина в 5% от таможенной стоимости", - проинформировали в ЕЭК.

С 11 до 5,5% снижена ввозная таможенная пошлина в отношении фруктовой массы из цитрусовых, предназначенной для производства соков. Срок действия пониженной ставки - три года. Корреспондирующие изменения будут внесены в нормативно-правовую базу ЕАЭС.

"На два года обнулены ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов хлопчатобумажных тканей для пошива сорочек премиум, высшего и средневысокого сегмента. Действующая ставка на рассматриваемые товары 10%", - отметили в торговом блоке.

С 8 до 0% снижена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов трансформаторов, предназначенных для производства микроволновых печей. Мера будет действовать по 31 декабря 2023 года включительно.

"Сроком на два года обнулена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов эфиров фосфорной кислоты и их соединений, - продолжили в ЕЭК. - Рассматриваемые товары применяются в жестких и гибких пенополиуретановых системах, в производстве монтажных пен, полимерных материалов, огнестойких слоистых декоративных плит, клеев с повышенной водостойкостью, теплоизоляционных плит и слоистого стекла. Сейчас ставка пошлины 5%".

Кроме того, ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды органических химических соединений, используемых в производстве химических средств защиты растений, установлены в размере 0% на два года. В настоящий момент уровни пошлин в отношении указанных товаров составляют от 3 до 5%.

"Все решения вступают в силу с 2 января 2022 года", - уточнили в ЕЭК.-0-