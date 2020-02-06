Совет ЕЭК согласовал часть позиций по стратегии евразийской интеграции до 2025 года

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Совета Евразийской экономической комиссии сегодня на совещании по доработке проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года согласовали еще несколько позиций по документу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее Евразийский межправительственный совет поручил правительствам государств Евразийского экономического союза совместно с ЕЭК обеспечить доработку документа и внести его на рассмотрение межправсовета в апреле. "В перечне несогласованных мер и механизмов - порядка ста позиций, большинство мероприятий полностью соответствует требованиям Договора о ЕАЭС и декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов, которые подписаны главами государств", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"Во время обсуждения стороны пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций и договорились провести следующее совещание через неделю", - отметили в пресс-службе.

"Работа стала более интенсивной, сторонам удается находить консенсус практически по всем спорным вопросам", - сказал по итогам совещания член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

В проекте стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года раскрываются меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств - членов ЕАЭС к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.

"В случае одобрения документа межправсоветом его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае", - добавили в ЕЭК.-0-