Совет ЕЭК согласовал еще 28 пунктов проекта стратегии евразийской интеграции

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии, заседание которого состоялось сегодня под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, рассмотрел ход доработки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Как сообщил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, удалось достичь консенсуса по 28 пунктам, по которым у сторон оставались разногласия. Оставшиеся позиции будут внесены на рассмотрение Евразийского межправительственного совета 9 октября", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее главы государств Евразийского экономического союза одобрили документ в целом и поручили правительствам стран-участниц его доработать.

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Предполагается завершение формирования общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; повышение эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС; перевод на качественно более высокий уровень таможенного регулирования и администрирования; обеспечение гарантий качества и безопасности товаров; формирование цифрового пространства ЕАЭС; создание механизмов целевого содействия экономическому развитию. Проект направлен также на выстраивание системы управления совместными кооперационными проектами, развитие высокопроизводительных секторов; стимулирование научно-технического прогресса; повышение эффективности институтов ЕАЭС; развертывание механизмов сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта; становление ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых центров развития современного мира.-0-

Совет ЕЭК утвердил план, призванный смягчить экономические последствия COVID-19 План включает три направления: поддержание макроэкономической устойчивости, меры для роста инвестиций и развития научно-технологического и производственного потенциала союза, а также расширение экспортных возможностей и активизация взаимной торговли.