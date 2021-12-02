Совет ЕЭК согласовал изменения о маркировке молочной продукции, шин, продукции легпрома

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании в Москве согласовал пакет изменений в ранее принятые решения о введении маркировки товаров средствами идентификации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.

"Основной задачей изменений является обеспечение взаимного признания кодов маркировки, уточнение перечней товаров, в отношении которых она может быть введена, а также приведение ранее принятых решений в соответствие с положениями базовой модели системы маркировки в ЕАЭС и решением Совета ЕЭК №41", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он уточнил, что речь идет о решениях по маркировке обуви, товаров легкой промышленности, шин, покрышек, духов, туалетной воды, фотокамер и молочной продукции.

"В частности, для обеспечения взаимного признания кодов маркировки в состав второй группы данных кода маркировки включается цифровой идентификатор государства - члена союза, в котором этот код был эмитирован. Кроме того, в рамках внесения изменений в перечни товаров, подлежащих маркировке, принято решение не распространять требования по маркировке на парфюмерную продукцию объемом до 3 мл включительно; исключить из перечня товаров, подлежащих маркировке, шины и новые пневматические резиновые покрышки для велосипедов; исключить из перечня мороженое и десерты без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе", - добавили в торговом блоке ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК проходит в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. От Беларуси в нем принимает участие вице-премьер Игорь Петришенко.-0-