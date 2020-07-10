Совет ЕЭК усовершенствовал механизм карантинного фитосанитарного контроля в ЕАЭС

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в положение о порядке карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать более благоприятные условия для деятельности добросовестных участников рынка, соблюдающих право союза, - отметили в пресс-службе. - Положение дополнено терминами "заявитель" и "получатель" подкарантинной продукции. На практике это позволит определить ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС".-0-