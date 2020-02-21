Совет ЕЭК установил нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на сурими отдельных видов рыб

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии установил нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на сурими отдельных видов рыб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК прошло сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

"Ставка будет применяться до 30 апреля 2023 года, - пояснили в пресс-службе. - Она коснется сурими из рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, кроме минтая (Theragrachalcogramma)".

Нулевая ставка в отношении этих товаров действовала с 2 мая 2018 года по 31 декабря 2019-го и оказала положительный социально-экономический эффект.

"Согласно данным белорусской стороны, мера позволила увеличить загрузку рыбоперерабатывающих предприятий по выпуску готовой продукции республики на 4-11% в зависимости от вида продукции, - подчеркнули в ЕЭК. - Кроме того, экспорт в другие страны союза поддерживался на уровне 60-80%. Поставки рыбного сурими в государство осуществляется исключительно из третьих стран. Доля импорта товара в объеме его потребления составляет 100%".-0-