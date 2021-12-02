Совет ЕЭК утвердил дорожную карту по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил дорожную карту по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров Евразийского экономического союза из одного государства в другое через третьи страны. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Принятие такой дорожной карты предполагает проработку возможности использования электронных навигационных пломб при перевозках товаров по территориям третьих стран, проведения экспериментов, консультаций в части беспрепятственного перемещения различных видов товаров", - уточнила Ия Малкина.
Заседание Совета ЕЭК состоялось в Москве в очном формате на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.-0-
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