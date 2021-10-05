Совет ЕЭК утвердил дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании утвердил план (дорожную карту) по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

Выполнить дорожную карту планируется до конца 2022 года. Документ включает 35 мероприятий. В результате намечено устранить 14 препятствий: 13 ограничений и одно изъятие. В этом списке, в частности, препятствия, связанные с признанием документов об ученых степенях и званиях, водительских удостоверений, обращением сильнодействующих веществ и культурных ценностей, а также другие значимые препятствия на внутреннем рынке союза.

"Результат продуктивной работы комиссии и представителей органов государственной власти стран союза отразился в новой дорожной карте. Это один из ключевых документов среднесрочного стратегического планирования, который направлен на устранение наиболее значимых препятствий, обозначенных главами правительств стран ЕАЭС. Реализация дорожной карты обеспечит развитие и расширение интеграционных процессов, сделав функционирование внутреннего рынка союза еще более устойчивым", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

В ЕЭК добавили, что доклад о первых итогах реализации дорожной карты будет представлен на заседании Евразийского межправительственного совета уже в ноябре текущего года.-0-