Совет ЕЭК утвердил мероприятия по реализации основных ориентиров макроэкономической политики в ЕАЭС

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики в Евразийском экономическом союзе на 2021-2022 годы. Об этом на брифинге по итогам заседания сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что основные ориентиры были одобрены Высшим Евразийским экономическим советом 21 мая. В документе зафиксирован ориентир роста для стран ЕАЭС от 4,5% до 5,5% в год.

По словам официального представителя ЕЭК, мероприятия перечня сгруппированы в четыре направления. Первое - обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций. Второе направление - создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей промышленности. Третий раздел мероприятий предусматривает развитие научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС. И четвертое направление мероприятий - расширение возможностей внутреннего рынка союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами.

"Перечень включает мероприятия для осуществления странами и для реализации комиссией", - добавила Ия Малкина.-0-