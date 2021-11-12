Совет ЕЭК утвердил мероприятия промсотрудничества в ЕАЭС до 2025 года

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил план мероприятий по реализации основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года (ОНПС-25), принятых Евразийским межправительственным советом в апреле текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Утвержденный план - результат слаженной совместной работы ЕЭК и стран ЕАЭС. Мы провели серию переговоров и консультаций на экспертном уровне, чтобы этот документ получился максимально насыщенным по содержанию и объективным с точки зрения интересов всех участников промышленного сотрудничества", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

"Документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем шести направлениям, закрепленным в ОНПС-2025. По всем предусмотренным мероприятиям определены ответственные исполнители, сроки и конкретная форма их реализации", - подчеркнул министр ЕЭК.

ОНПС-2025 - это среднесрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи, направления и инструменты сотрудничества, приоритетные виды экономической деятельности через призму взаимодействия стран Евразийского экономического союза в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности и перечень так называемых чувствительных товаров, приоритетных для сотрудничества. Благодаря документу обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве, а также наиболее востребованных сегодня направлений промсотрудничества.

"Документ является логическим продолжением и имплементацией Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В ОНПС-2025 включен ряд новых направлений. Это использование потенциала рынка союза, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, стратегические направления углубления промышленной интеграции, совершенствование системы маркировки и прослеживаемости промтоваров в рамках ЕАЭС. Этот документ - правовая основа для развития и углубления промышленной кооперации в союзе до 2025 года", - резюмировал Артак Камалян.-0-

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