Совет ЕЭК утвердил новые единые таможенные тарифы и товарную номенклатуру ЕАЭС

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил новые редакции единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Документы вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), которая является международной основой единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), - отметили в торговом блоке ЕЭК. - Издание ГС 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. По информации ВТамО, новое издание ГС содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера".

Евразийская экономическая комиссия в 2020-2021 годах активно приводила единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и единый таможеннй тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в соответствие с международной основой. Совет ЕЭК сегодня утвердил новые редакции этих документов.

"При этом ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции ЕТТ ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках Всемирной торговой организации", - подчеркнул член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"Одновременно с утверждением новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС комиссия работает над актуализацией права союза", - добавили в торговом блоке ЕЭК.-0-