Совет ЕЭК утвердил перечень молочной продукции для маркировки

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень видов молочной продукции, которые будут маркировать средствами идентификации. Об этом сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина сегодня во время видеобрифинга по итогам заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК утвердил перечень товаров - отдельных видов молочной продукции, которые подлежат маркировке средствами идентификации. Были определены сроки введения запрета на ввод в оборот немаркированных товаров из этого перечня", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, документ предполагает три этапа введения обязательной маркировки товаров на всей территории союза. До 1 июня 2021 года предусмотрено введение маркировки для сыров, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао, до 1 сентября - для молочной продукции (молоко, сливки, йогурт, кефир, творог, сливочное масло со сроком хранения более 40 суток), до 1 декабря - для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.

Решением также определена продукция, которую не нужно будет маркировать. Это, например, детское питание для детей до 3-х лет. Не будут маркировать и остатки товаров.

"Дата введения маркировки в соответствии с принятым решением будет определяться страной союза самостоятельно", - отметила Ия Малкина.

Она напомнила, что решение о введении маркировки молочной продукции с указанными сроками запрета на оборот немаркированной продукции уже приняты в Российской Федерации.-0-