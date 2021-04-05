Совет ЕЭК утвердил план по реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 года

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял план по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств Евразийского экономического союза 11 декабря 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"План содержит конкретные мероприятия по реализации мер и механизмов стратегии-2025, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей, - рассказали в ЕЭК. - Большую часть мероприятий плана планируется исполнить в течение 2021-2023 годов. В частности, до конца текущего года предусмотрено внести изменения в порядок разработки техрегламентов Евразийского экономического союза, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а также принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование" и другое. Кроме того, на 2021 год запланировано подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в союзе и заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй".

"В новых сферах в текущем году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов зеленой экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования в союзе, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения", - добавили в пресс-службе.-0-

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