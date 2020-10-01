Совет ЕЭК утвердил план, призванный смягчить экономические последствия COVID-19

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил план мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза на 2020-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

План включает три направления: поддержание макроэкономической устойчивости, меры для роста инвестиций и развития научно-технологического и производственного потенциала союза, а также расширение экспортных возможностей и активизация взаимной торговли.

"Реализация мероприятий, заложенных в план, поможет поддержать ценовую стабильность в государствах, сохранить рабочие места и увеличить доходы населения, а также будет способствовать смягчению экономических последствий от распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК прошло под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.-0-