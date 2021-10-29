Совет ЕЭК утвердил сроки введения обязательной маркировки упакованной воды в ЕАЭС

29 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрел инициативное предложение России и принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной воды в государствах - членах Евразийского экономического союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и не позднее чем за 6 месяцев уведомляют об этом ЕЭК, - рассказали в торговом блоке. - При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в прилагаемом перечне товаров, подлежащих маркировке: с 1 декабря 2021 года - для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод; с 1 марта 2022 года - для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод".

Эти сроки обусловлены необходимостью поэтапного и комфортного перехода отрасли к введению обязательной маркировки. "Взаимодействие национальных операторов государств-членов в рамках трансграничной торговли осуществляется в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-