Совет ЕЭК включил в перечень подкарантинной продукции ЕАЭС мицелий гриба

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В перечень подкарантинной продукции Евразийского экономического союза включен мицелий гриба. Решение об этом принято сегодня Советом Евразийской экономической комиссии, сообщила на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение связано с тем, что объем ввоза мицелия гриба на таможенную территорию ЕАЭС увеличился на 40% по сравнению с 2018 годом, при этом такая продукция может содержать мицелий опасных видов грибов, в том числе карантинных", - пояснила Ия Малкина.

Принятие данного решения Совета ЕЭК позволит обеспечить надлежащий уровень карантинной фитосанитарной безопасности таможенной территории ЕАЭС. Официальный представитель ЕЭК добавила, что инициатором изменений стала российская сторона.-0-