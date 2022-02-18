Совет ЕЭК вновь установил нулевую ввозную пошлину на двигатели для БЕЛАЗов

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня продлил срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания по 31 декабря 2022 года включительно, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Мера направлена на сохранение благоприятных условий для развития белорусского производителя карьерной техники ОАО "БЕЛАЗ" и поддержание конкурентоспособности его продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке" - подчеркнули в ЕЭК.

В настоящий момент ввозная таможенная пошлина в отношении этих двигателей составляет 5% от таможенной стоимости. "При принятии решения учитывалась договоренность об организации поставок двигателей, произведенных предприятиями стран ЕАЭС, для самосвалов в классе грузоподъемности 240 т, а также о проработке вопроса использования таких двигателей в изготовлении карьерной техники в классе грузоподъемности до 200 т", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, Россия и Беларусь ведут активные переговоры по развитию кооперации и производства двигателей в Евразийском экономическом союзе.

"Документ вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования", - добавили в ЕЭК.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении данных двигателей внутреннего сгорания с 3 октября 2014 года по 31 декабря 2021 года.-0-