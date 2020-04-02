Совет ЕЭК вынесет на межправсовет совместные меры в условиях распространения COVID-19

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии намерен предложить Евразийскому межправительственному совету совместные меры стран Евразийского экономического союза в условиях распространения COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"3 апреля Совет ЕЭК рассмотрит выработанный комиссией комплекс совместных мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и экономическому развитию стран ЕАЭС в условиях пандемии, - отметили в пресс-службе. - Данные меры будут рекомендованы государствам - членам ЕАЭС после утверждения их на очередном заседании Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств, проведение которого запланировано в формате видеоконференции 10 апреля".

На Совете ЕЭК будет рассмотрен также проект поручения Евразийского межправительственного совета по вопросу изъятий из режима свободной торговли СНГ в отношении белого сахара. Планируется утвердить перечень товаров критического импорта, которые будут освобождены от ввозной таможенной пошлины.

"Будет заслушан отчет комиссии за 2019 год о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции, - добавили в пресс-службе. - Кроме того, намечено изучить информацию комиссии о результатах проведенной в прошлом году работы по вопросам естественных монополий. В частности, о выполнении дорожной карты по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в этой сфере".-0-