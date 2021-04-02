Совет Министров одобрил два проекта международной техпомощи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил два проекта международной технической помощи. Это предусмотрено постановлением правительства от 31 марта 2021 года №183, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Национальный статистический комитет будет координировать и осуществлять контроль за реализацией проекта "Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны".

Проект "Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап - подпроект сточных вод в городе Шклове" будут курировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Могилевский облисполком.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-