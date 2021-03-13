13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил шесть проектов международной технической помощи. Это предусмотрено постановлением правительства от 12 марта 2021 года №141, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Минжилкомхоз совместно с Брестским и Гомельским облисполкомами будут координировать и осуществлять контроль за реализацией проектов "Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап - подпроект сточных вод в городе Барановичи" и "Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап - подпроект сточных вод в городе Жлобине".

Проект "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту" будет курировать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Проект международной технической помощи "Укрепление научного и образовательного потенциала Республики Беларусь в области сбора, анализа и использования демографических данных для достижения Целей устойчивого развития" будет контролировать Министерство труда и социальной защиты, а проект "Усиление сопротивляемости сосновых лесов к вспышкам размножения жуков-короедов и связанному усыханию древостоев" - Минлесхоз.

За реализацию проекта "От университета к рынку труда в XXI веке: шаг вперед в трудоустройстве" будет отвечать Министерство образования.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-