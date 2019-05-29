Совет по промышленной политике создан в ЕАЭС

29 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Решение о создании совета по промышленной политике ЕАЭС принято в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Создание и работа совета позволит обеспечить координацию взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов, к работе которых относится выработка государственной политики в сфере промышленности. В том числе по вопросам создания производств конкурентоспособной продукции на основе новых цепочек добавленной стоимости; применения совместных мер по развитию экспорта высокотехнологичной совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на рынки третьих стран; устранения барьеров в сфере промышленности; привлечения инвестиций и повышения доступности финансовых ресурсов для предприятий промышленности; выработки подходов по новым направлениям и перспективам развития интеграции в сфере промышленной политики", - информирует пресс-служба.

Кроме того, совет будет заниматься выработкой предложений по вопросам углубления взаимодействия государств-членов при реализации промышленной политики в рамках союза; эффективного использования производственных мощностей государств- членов и технологическое оснащение новых предприятий промышленности; противодействие последствиям глобальных экономических кризисов в сфере промышленности и другим актуальным вопросам повестки дня. Также совет будет координировать работу по реализации совместных проектов в сфере промышленности в рамках проекта сопряжения процессов строительства союза и Экономического пояса Шелкового пути, рассматривать вопросы промышленного сотрудничества в сфере науки и техники; координировать деятельность по созданию совместных промышленных предприятий и кооперационных объединений; рассматривать интеграционные проекты в сфере промышленности, чья реализация будет проходить с привлечением средств институтов развития.-0-