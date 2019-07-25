Совет по развитию предпринимательства определил критерии выбора своих партнеров

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены критерии для формирования перечня официальных партнеров Совета по развитию предпринимательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт совета.
Указом от 11 мая 2019 года №173 предусмотрено, что совет составляет перечень официальных партнеров из предпринимательских союзов (ассоциаций), в том числе отраслевых, и взаимодействует с ними на постоянной основе.
По итогам обсуждения на заседании совета выработаны условия, при которых предпринимательский союз может стать официальным партнером. Это наличие статуса республиканского объединения юрлиц и (или) ИП; не менее 100 участников для многоотраслевого союза и не менее 30 участников либо доля рынка (удельный вес в выручке от реализации) не менее 30% для отраслевого союза; наличие исполнительного органа союза со штатными сотрудниками, офиса и средств для коммуникаций (телефон, электронная почта).
Обращения предпринимательских союзов по включению в состав официальных партнеров совета планируется рассмотреть на очередном заседании. Перечень официальных партнеров с представленными ими данными будет размещен на сайте совета.-0-
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