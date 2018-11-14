Совет Республики предлагает закрепить на законодательном уровне специнвестконтракты

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики предлагает закрепить на законодательном уровне институт специнвестконтракта. Инициатива включена в программу деятельности правительства на период до 2020 года. Об этом сегодня на парламентских слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер призвал решать вопрос уже в текущей пятилетке. Он пояснил, что заключение специнвестконтракта гарантирует сбыт на внутреннем рынке по ранее согласованным правилам в части продукции, произведенной при реализации инвестпроектов. Это снижает риск для инвестора, особенно в первые годы выхода продукции на рынок.

Михаил Мясникович обратил внимание, что Россия и Казахстан уже пошли путем законодательного закрепления специнвестконтрактов. "В результате для белорусских организаций, особенно промышленных предприятий, создаются неравные условия для конкуренции на едином евразийском экономическом пространстве", - констатировал спикер. Продукция, произведенная без этих мер господдержки, не может полноценно конкурировать на общем рынке.

Кроме того, Совет Республики предлагает закрепить на законодательном уровне введение стабилизационной оговорки. Речь идет о нераспространении на инвесторов действия нормативных правовых актов, которые ухудшают условия работы по сравнению с теми, что были на стадии заключения инвестдоговора. Такой инструмент уже введен на десять лет для резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Полагаем, можно распространить его на все компании с иностранным капиталом, отечественных инвесторов при работе над Налоговым кодексом", - отметил Михаил Мясникович. При этом он сделал оговорку, что стабилизационную оговорку, возможно, не стоит распространять на материалоемкие и энергоемкие проекты.-0-