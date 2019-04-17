Совместная коллегия аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.
"Коллегия состоится 15 мая в Минске. Будут обсуждаться вопросы торговли: соблюдение балансов поставок отдельных видов сельхозпродукции и в целом торгового оборота. Второй вопрос - ветеринарно-фитосанитарный надзор, дальнейшее совершенствование систем электронного документооборота. Третий вопрос - совместные союзные программы в сфере сельского хозяйства", - рассказал Алексей Богданов.
V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода Беларуси.-0-
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