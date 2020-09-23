23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное предприятие по сборке городских автобусов МАЗ в Молдове планируют запустить в этом году. Об этом сообщил посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин во время онлайн-встречи "Беларусь - Молдова: новые этапы экономического сотрудничества", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Калинин, дальнейшее укрепление белорусско-молдавского взаимодействия он видит в переориентации на развитие кооперационных связей между субъектами хозяйствования, создание совместных производств, реализацию инвестиционных проектов и расширение регионального торгово-экономического сотрудничества. "В Молдове действуют около 10 совместных с Беларусью предприятий, собираются белорусские тракторы и троллейбусы. Предложено организовать в Кишиневе сборку автобусов, электробусов и лифтов. Завершается строительство производства по сборке городских автобусов МАЗ, которое планируется запустить уже в текущем году", - сказал Анатолий Калинин.

Ожидается, что до конца года поставят в Кишинев и соберут 35 машинокомплектов троллейбусов "Белкоммунмаш". Кроме того, достигнута договоренность о проработке расширения линейки сборочного производства тракторов МТЗ в Гагаузии.

Во время онлайн-встречи рассматривались актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях современных вызовов, новые форматы работы и механизмы поддержки бизнеса, перспективы расширения взаимодействия деловых кругов двух стран в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, машиностроении, информационных технологиях, успешные проекты бизнеса Беларуси и Молдовы.-0-