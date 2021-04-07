Совместное производство вакцин включат в план по обеспечению лекарственной безопасности ЕАЭС

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное производство вакцин планируется включить в план по обеспечению лекарственной безопасности Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Тиграна Арутюняна.

На панельной сессии "Развитие фармацевтического рынка ЕАЭС в условиях ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции", которая прошла на международной выставке "Иннопром" в Узбекистане, Тигран Арутюнян проинформировал, что ЕЭК разрабатывает план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения. "План является одним из основных документов, которые готовит промышленный блок комиссии для обеспечения лекарственной безопасности союза, - подчеркнули в пресс-службе. - По словам представителя ЕЭК, в него намечено включить создание совместных производств вакцин - это активно поддерживают представители стран ЕАЭС на всех уровнях".

"Уже сейчас при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций налажено изготовление вакцины "Спутник V" в Беларуси и Казахстане. Вовлечение Армении и Кыргызстана в совместное производство вакцины также обсуждается", - отметил Тигран Арутюнян.

В пресс-службе напомнили, что проект плана ранее был проработан комиссией при участии уполномоченных государственных органов и бизнеса союзных государств. "Учитывая высокую социальную значимость вопроса, принято решение о необходимости его утверждения на уровне глав правительств стран союза. Планируется, что документ поступит на рассмотрение Евразийского межправительственного совета в конце нынешнего года", - добавили в ЕЭК.-0-