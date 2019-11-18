Совместное с "Амкодором" производство планируют создать в Нур-Султане

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нур-Султане планируется создать совместное с ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" производство специальной коммунальной техники. Об этом заявил сегодня аким казахстанской столицы Алтай Кульгинов на встрече с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Минске состоялась в развитие договоренностей глав двух государств, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Казахстан. "Мы по горячим следам приехали с делегацией выполнять эти поручения. Есть большой потенциал сотрудничества. Мы его видим, в частности, в автопроме. Нам интересно открыть совместное производство в городе Нур-Султан. У нас есть свободная экономическая зона, индустриальный парк. И на этой территории мы хотели бы построить производство по выпуску специальной коммунальной техники. Это открывает большие возможности как для завода "Амкодор", так и для нас", - сказал Алтай Кульгинов.

Он добавил, что такое сотрудничество перспективно благодаря большому рынку двух стран, а также хорошим контактам Казахстана с Китаем, что открывает для продукции совместного производства и этот рынок.

Председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев добавил, что рассматривались разные белорусские компании, но именно "Амкодор" был выбран в качестве наиболее подходящего партнера. "По всем акиматам проведен анализ потребности в технике. И мы видим, что совместное предприятие будет достаточно успешным. С нашей стороны уже подготовлено все финансирование, техническое задание по этому проекту, выделен участок в индустриальной зоне. Надеемся, что в середине следующего года мы сможем провести все финальные переговоры и приступить к реализации проекта", - отметил он.

Кроме посещения "Амкодора" у гостей сегодня запланирована встреча в Парке высоких технологий. "Второе перспективное направление сотрудничества - цифровизация. В Беларуси очень прогрессивно развивается эта сфера, и совместные проекты с ПВТ интересны. Это требование времени", - пояснил Алтай Кульгинов.

2020 год станет юбилейным в побратимских отношениях Минска и Нур-Султана (20 лет). Аким пригласил мэра Минска в казахстанскую столицу, чтобы там обсудить уже новые проекты в промышленности, кооперации малого и среднего бизнеса, большие возможности есть и в развитии туризма, спортивных контактов.-0-