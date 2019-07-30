Совместное с Беларусью фармпредприятие в Узбекистане начнет отгрузки на его рынок в 2020 году

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное белорусско-узбекское фармацевтическое предприятие, которое создается в Узбекистане, начнет отгрузку продукции на его рынок в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил и. о. генерального директора Управляющей компании холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин.

"Белфармпром", агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана и узбекское ООО Fagusal (компания занимается реализацией оптовой фармацевтической и медицинской продукции) подписали в Минске на полях I Форума регионов Беларуси и Узбекистана договор о сотрудничестве. Он направлен на реализацию проекта по созданию совместного предприятия по производству лекарств в виде таблеток и капсул.

Виктор Шеин назвал его транснациональным и стратегическим. Произведенную продукцию планируется поставлять в третьи страны, в частности, в Афганистан. "Думаю, что в следующем году, когда с новой площадки уже будут первые отгрузки на рынок Узбекистана, мы с большой долей вероятности примем участие в конкурсных закупках на территории Афганистана", - сказал и.о. гендиректора.

Предприятие будет зарегистрировано в текущем году. Проект интересен многим белорусским производителям и требует четко выверенных подходов по созданию промышленных мощностей, отметил Виктор Шеин. "С белорусской стороны включилось сначала 6 предприятий, потом 9, сейчас их уже 11. Поэтому, чтобы правильно построить бизнес-план, мы должны учесть пожелания всех производителей, поскольку от номенклатуры зависит технологическая линия и оборудование, которое будет устанавливаться, - пояснил он. - Проект уникален тем, что на этой площадке будет вводиться номенклатура от всех ведущих белорусских предприятий, которые сейчас осуществляют прямые поставки из Беларуси в Узбекистан", - добавил собеседник.

Таким путем белорусские производители планируют нарастить свое присутствие на узбекском рынке. "И самое главное - обеспечить лекарственную безопасность хорошего партнера, Узбекистана, где на текущий момент те позиции, которые мы отгружаем, не производятся", - подчеркнул и.о. гендиректора "Белфармпром".-0-