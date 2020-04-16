Совместной продукцией в ЕАЭС будет считаться произведенная с участием двух и более стран союза

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла рекомендацию об определении понятия "совместно произведенная продукция" для ее продвижения на рынки третьих стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"При осуществлении мероприятий, направленных на продвижение совместно произведенных товаров приоритетных отраслей государств Евразийского экономического союза на рынки третьих стран, под совместно произведенной мы договорились понимать продукцию, которая изготавливается в рамках союзных кооперационных цепочек при участии в этом процессе производителей двух и более государств-членов", - отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В документе определены общие подходы стран ЕАЭС к понятию "совместная продукция" для экспорта и заложены возможности для применения к совместно произведенной продукции наднациональных мер поддержки за счет средств международных банков. По словам Артака Камаляна, этот вопрос является ключевым для формирования механизма по совместному выходу стран ЕАЭС на внешние рынки, развития кооперационного сотрудничества.

Министр ЕЭК подчеркнул, что рекомендация поможет создать лучшие условия для стимулирования экспортно ориентированной кооперации и повышения конкурентоспособности производителей ЕАЭС на внешних рынках. Это произойдет за счет снижения издержек по освоению ими новых рынков, что является особенно важным в сегодняшних экономических реалиях.

"Через год после принятия рекомендации число предприятий стран союза, участвующих в производстве совместной продукции, может быть пересмотрено в сторону увеличения, - уточнили в ЕЭК. - Одновременно предусмотрена возможность для государств-членов при осуществлении мер финансовой поддержки в отношении совместно произведенной продукции за счет средств международных банков развития и других международных институтов развития разработать иные критерии для определения совместно произведенной продукции".

Перечень мероприятий по продвижению совместно произведенной продукции на рынки третьих стран определен Советом ЕЭК в декабре 2017 года. Они направлены на поддержку производителей совместной продукции на всех этапах от ее создания, производства и продвижения на рынки третьих стран, включая логистику, сертификацию такой продукции, создание совместной промышленной инфраструктуры.-0-