Совмин Беларуси утвердил соглашение о формировании рынка интеллектуальной собственности в СНГ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств - участников СНГ, подписанное в Душанбе 1 июня 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина №839 от 19 ноября 2018 года.
Уполномоченным органом, ответственным за сотрудничество по реализации положений соглашения, определен Государственный комитет по науке и технологиям.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-
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