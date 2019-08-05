Совмин и Нацбанк актуализировали стратегию финансового рынка Беларуси до 2020 года

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров и Национальный банк актуализировали стратегию финансового рынка Беларуси до 2020 года. Соответствующее постановление Совмина и Нацбанка от 1 августа 2019 года №511/13 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Принятие постановления позволит задействовать неиспользуемый потенциал финансового рынка в развитии экономики, актуализировав стратегию и план мероприятий по ее реализации на оставшийся период до 2020 года с учетом уже достигнутых результатов и приоритетов в развитии финрынка.

Обновленная стратегия включает дополнительную систему мер для развития финансового рынка. В том числе предполагается развитие рынка акций с помощью расширения законодательных возможностей для продажи акций, принадлежащих государству, включая активизацию продажи на бирже госпакетов акций, как правило, организаций, где доля государства не превышает 50%. На рынке страховых услуг предусматривается стимулирование развития страхования жизни и дополнительной пенсии.

Планируется расширить инвестиционные возможности на финрынке и создать дополнительные условия для увеличения спроса на финансовые инструменты. Среди предложенных мер внедрение нового инфраструктурного института - квалифицированных инвесторов, профессионально рассчитывающих и управляющих рисками. Будет проработан вопрос об освобождении от налогообложения доходов иностранных организаций, полученных от предоставления синдицированных кредитов белорусским заемщикам.

Развитие рынка облигаций предусматривается через установление порядка эмиссии и обращения новых видов облигаций. Для белорусских эмитентов и инвесторов будут создаваться условия для доступа к международному рынку капитала.

Планируется также создание системы урегулирования проблемных банков.

Цифровые технологии на финрынке будут развивать через создание электронных площадок для торговли финансовыми услугами и инструментами, расширение использования информационных технологий в корпоративном управлении и на рынке страховых услуг. До 2020 года предусмотрена разработка законодательства, регулирующего деятельность сервисов онлайн-заимствования, которые финансируют физических и юридических лиц.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

Обновленная стратегия также содержит корректировки наименований, сроков выполнения, состава исполнителей отдельных пунктов плана мероприятий.-0-