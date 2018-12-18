Совмин и Нацбанк назначили представителей государства в органах управления трех банков

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров и Национальный банк назначили представителей государства в органах управления трех банков. Это предусмотрено их совместным постановлением от 14 декабря 2018 года № 904/16, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" представителем государства назначен первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, в органах управления ОАО "Белинвестбанк" - замминистра финансов Андрей Белковец.

Замминистра экономики Дмитрий Матусевич будет представлять интересы государства в органах управления ОАО "Белагропромбанк".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-