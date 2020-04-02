Совмин и Нацбанк продлили на 100 дней сроки завершения внешнеторговых операций

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продлены сроки завершения внешнеторговых операций и действия разрешений на открытие счетов в банках-нерезидентах, сообщили БЕЛТА в Нацбанке Беларуси.

"Правительством и Национальным банком Республики Беларусь принято решение о продлении на 100 календарных дней сроков завершения внешнеторговых операций, которые приходятся на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, а также сроков действия разрешений на открытие юридическими лицами-резидентами счетов в банках-нерезидентах, срок действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Продление указанных выше сроков не требует от субъектов хозяйствования направления в Национальный банк каких-либо заявлений и документов", - говорится в сообщении.

Данное решение закреплено постановлением Совмина и Нацбанка от 1 апреля 2020 года №192/6 "О проведении внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах". Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

"Постановление №192/6 принято в рамках разработанного правительством комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и направлено на снижение административной нагрузки на белорусские субъекты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в текущих условиях", - проинформировали в Нацбанке.

Документом продлевается на 100 календарных дней и срок действия выданных Нацбанком юрлицам-резидентам разрешений на открытие счетов в банках-нерезидентах, срок действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. На время продленного срока действия данных разрешений сохраняются установленный режим функционирования счета (цель открытия счета, источники поступления денег на счет, направления списания денежных средств со счета) и иные условия разрешения, а цифровые показатели устанавливаются по последним значениям, в них указанным.

В случае необходимости внесения иных изменений в действующие разрешения на открытие счетов в банках-нерезидентах юрлицам-резидентам следует обратиться в Нацбанк.-0-