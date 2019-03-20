Совмин назначил представителей государства в органах управления крупных ОАО

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления около 70 открытых акционерных обществ. Это предусмотрено постановлением Совмина от 19 марта 2019 года №169 "О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных обществ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, первый заместитель премьер-министра Беларусь Александр Турчин назначен представителем государства в органах управления "Гомсельмаша", заместитель премьер-министра Владимир Кухарев - "Гомельстекло" и "Березастройматериалы", заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко - в органах управления Минского завода колесных тягачей, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко - "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления".

Представителями государства в различных открытых акционерных обществах назначены также руководители министерств и ведомств и их заместители. В списке предприятий Гродненский стеклозавод, "Витязь", "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", Слонимская камвольно-прядильная фабрика, "Витебские ковры", "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", "Моготекс", "Криница", "Белшина", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и другие.

Как отметили в Государственном комитете по имуществу, богатый управленческий опыт и профессиональные знания в соответствующих областях позволят назначенным лицам, которые также прошли спецподготовку на право быть представителями государства, принимать оптимальные решения по важным направлениям деятельности. Реализация подхода, определенного в постановлении, основана на мировом опыте и будет способствовать повышению эффективности деятельности организаций и внедрению передового опыта в области выстраивания системы управления хозяйственными обществами.

В собственности Республики Беларусь находится 404,1 млрд акций 405 акционерных обществ, что составляет 69,3% общего количества акций, выпущенных в стране. В настоящее время управление республиканскими акциями осуществляется через сложившуюся систему владельческого надзора органами госуправления: пакеты акций распределены между 24 органами госуправления, как правило, по отраслевому признаку.

Постановление принято в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".-0-