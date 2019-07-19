Совмин назначил представителя государства в органах управления ОАО "Керамин"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил представителя государства в органах управления открытого акционерного общества "Керамин". Это предусмотрено постановлением Совмина от 17 июля 2019 года №469, которое опубликовано на
Представителем государства будет заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.
ОАО "Керамин" - одно из самых крупных в Восточной Европе производств керамической отрасли. Доля государства в уставном фонде - 75,052%.-0-
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