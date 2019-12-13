Совмин одобрил проект договора с кыргызским банком о предоставлении белорусских товаров в лизинг

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между правительством Беларуси и ОАО "Айыл Банк" о предоставлении в Кыргызстане товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга). Это предусмотрено постановлением Совмина №851 от 11 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ОАО "Айыл Банк" по проекту договора с внесением при необходимости изменений, не имеющих принципиального характера, а также на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.
ОАО "Белагропромбанк" определено банком-агентом по выполнению условий договора.
Кроме того, постановлением ОАО "Айыл Банк" включено в перечень лизинговых компаний - нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.-0-