Совмин одобрил проект допсоглашения с Эксимбанком Китая по кредиту на инфраструктуру "Великого камня"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект дополнительного соглашения к кредитному соглашению о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации инвестиционного проекта "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-белорусского индустриального парка под ключ" между правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая от 10 мая 2015 года. Соответствующее постановление Совмина от 4 мая 2019 года №284 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановлением одобрен проект допсоглашения между правительством Беларуси и Эксимбанком Китая в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту допсоглашения. Минфину разрешено при необходимости вносить в него изменения и (или) дополнения, не имеющие принципиального характера. Также министерство уполномочено на подписание допсоглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление принято в соответствии с указом №252 от 18 апреля 2006 года "Об утверждении Положения о внешних государственных займах и внешних займах, привлеченных под гарантии правительства Республики Беларусь". Документ вступил в силу со дня принятия.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Фактически строится современный международный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала.-0-