Совмин одобрил проект меморандума с ЕБРР о предприватизационном содействии для "Витебскдрева"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) касательно предприватизационного содействия для ОАО "Витебскдрев". Соответствующее постановление Совмина от 14 мая 2019 года №297 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" уполномочено на подписание меморандума.

ОАО "Витебскдрев" ведет свою историю с 1927 года, это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Беларуси. Основные виды деятельности - лесозаготовка и производство продукции деревообработки из собственного и привозного сырья и материалов. С 2016 года является одним из девяти предприятий холдинга деревообрабатывающей промышленности, которые переданы в управление Банку развития.-0-